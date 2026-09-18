कहीं आप तो नहीं खा रहे नकली काली मिर्च: गोंद, मैदा और तेल से हो रही तैयार, 3.34 लाख रुपये की सामग्री जब्त

अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान केहर फार्म हाउस, सेवाधाम, बेहटा, हाजीपुर में काली मिर्च तैयार करने का काम होता मिला। मौके से बुद्ध विहार, दिल्ली निवासी कारोबारी लोकेश गुप्ता का नाम सामने आया है। जांच में पता चला कि छोटे दानों वाली काली मिर्च को मैदा और गोंद की मदद से बड़े आकार का रूप दिया जा रहा था। इसके बाद रिफाइंड सोयाबीन तेल का इस्तेमाल कर दानों में चमक बढ़ाई जाती थी, जिससे तैयार काली मिर्च देखने में बेहतर गुणवत्ता वाली लगे।