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Ghaziabad News: थाने के सामने कैंटर की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत

Tue, 06 Oct 2026 11:07 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:07 PM IST
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Scooter rider killed after being hit by a Canter truck in front of the police station.
गाजियाबाद। हापुड़ रोड स्थित सिहानी गेट थाने के सामने ओवरब्रिज पर सोमवार देर रात एक सड़क हादसा हुआ। कैंटर की चपेट में आने से स्कूटी सवार देवेंद्र (45) की मौत हो गई। आरोपी चालक घायल देवेंद्र को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने हादसे की सूचना दी। मृतक देवेंद्र मोदीनगर के 16 नंबर फाटक गली नंबर चार का निवासी था। परिजनों ने बताया कि देवेंद्र गार्गी अस्पताल की एंबुलेंस पर चालक था। वह ड्यूटी से स्कूटी पर घर लौट रहा था। पुलिस ने शव मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है।
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