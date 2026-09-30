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संभव जनसुनवाई : गंदे पानी की सप्लाई से परेशान शहरवासी, 36 शिकायतें दर्ज

Wed, 30 Sep 2026 01:49 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:49 AM IST
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'Sambhav' Public Hearing: City residents troubled by contaminated water supply; 36 complaints registered.

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गाजियाबाद। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को ''''संभव'''' जनसुनवाई आयोजित हुई। इसमें शहर की विभिन्न नागरिक समस्याओं से जुड़ी कुल 36 शिकायतें दर्ज की गईं। जनसुनवाई के दौरान दूषित पेयजल आपूर्ति और निर्माण कार्यों से संबंधित अव्यवस्थाएं मुख्य रूप से छाई रहीं।
नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में उद्यान प्रभारी अनुज कुमार ने शिकायतें सुनीं। उन्होंने सभी शिकायतों को सूचीबद्ध कराया। संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। शहर की कई कॉलोनियों से आए लोगों ने दूषित पेयजल आपूर्ति पर कड़ा रोष व्यक्त किया। ईस्ट मॉडल टाउन की रीना गुप्ता ने नलों से गंदे पानी की गंभीर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि दूषित पानी से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा है। भोपुरा से राजकुमार चंदेला, पासौंडा से आशु चौधरी, नेहरू नगर से राजू संगल ने भी शिकायतें दीं। कैलाश नगर से दीपक कुमार ने भी गंदे पानी की आपूर्ति से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई।
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विभागवार शिकायतें
कुल 36 शिकायतों में सबसे अधिक 11 मामले निर्माण (सिविल) विभाग से संबंधित थे। जलकल विभाग, उद्यान विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की पांच-पांच शिकायतें आईं। अतिक्रमण से जुड़ी चार शिकायतें दर्ज की गईं। स्वास्थ्य विभाग की तीन शिकायतें मिलीं। लाइट, संपत्ति और टैक्स विभाग से एक-एक शिकायत प्राप्त हुई।
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