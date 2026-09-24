Ghaziabad News: ट्रोनिका सिटी में औद्योगिक क्षेत्रों की सुधरेंगी सड़कें, काम शुरू

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ट्रोनिका सिटी के सिग्नेचर सिटी औद्योगिक क्षेत्र में डी-1 पॉकेट में तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू हुआ है। इसकी लागत करीब आठ करोड़ रुपये है। सिविल के सीनियर प्रबंधक एनके जैन ने बताया कि सड़क के किनारे नलियों का निर्माण कराया जा रहा है। फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज भी बनाए जा रहे हैं। यूपीसीडा के डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि मेरठ रोड साइट तीन में उद्यमी जर्जर सड़क और जलभराव से परेशान थे। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलकार सिंह ने भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दी। करीब चार करोड़ रुपये की लागत से यहां भी काम शुरू हो गया है। दो किलोमीटर सड़क और नाली का निर्माण कराया जा रहा है।डीपीएस स्कूल के पास बिजलीघर वाली सड़क पर काम शुरू हो चुका है। सी-37 से सी-38, डी-1 से डी-21, सी-37 से डी-8 और ए-9 सब डिवीजन प्लॉट तक की सड़कों को सुधार के लिए लिया गया है। डी-25 से 27 और डी-29 से डी-32 तक की सड़कें भी इसमें शामिल हैं। इन निर्माणों से उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी। माल फैक्टरी तक आसानी से पहुंच सकेगा।