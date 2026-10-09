फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Residents of Shipra Riviera Society staged a protest over the menace caused by dogs

Ghaziabad News: शिप्रा रिवेरा सोसायटी में कुत्तों के आतंक से परेशान निवासियों ने किया प्रदर्शन

Fri, 09 Oct 2026 02:44 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Residents of Shipra Riviera Society staged a protest over the menace caused by dogs
इंदिरापुरम। शिप्रा रिवेरा सोसायटी में लावारिस कुत्तों के आतंक से परेशान निवासियों ने बृहस्पतिवार शाम रैली निकालकर नगर निगम के खिलाफ आक्रोश जताया। आरोप लगाया कि आए दिन लावारिस कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही।
विज्ञापन


निवासी श्रुति ठाकुर ने बताया कि सोसायटी में आए दिन लावारिस कुत्ते बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इससे लोगों में भय का माहौल है। बच्चे खेलने के लिए घर के बहार नहीं निकल रहे हैं। इसलिए सोसायटी की महिलाओं और लोगों को एकत्र होकर निगम के खिलाफ सड़क पर आकर प्रर्दशन करना पड़ रहा है। शाम पांच से छह बजे तक प्रर्दशन कर नगर निगम को जगाने का प्रयास किया। एओए पदाधिकारी ने भी प्रदर्शन में शामिल होकरा महिलाओं की समस्याओं को निराकरण कराने की मांग की। लोगों ने कहा कि निगम को कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम बनाकर उसमें रखना चाहिए। सोसायटी से पकड़ने के बाद कुत्तों को वापस छोड़ दिया जाता है। अब बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। वहीं, सोसायटी के कुत्ता प्रेमी लावारिस कुत्तों को ले जाने का विरोध करते हैं। इसे लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। प्रदर्शनकारियों ने निगम से मांग की कि कुत्तों के आतंक से स्थायी रूप से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed