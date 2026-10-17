फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Residents in half of the Indraprastha Colony area faced issues with electricity and water supply.

Ghaziabad News: इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के आधे इलाके में बिजली पानी को परेशान रहे लोग

Sat, 17 Oct 2026 02:51 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Residents in half of the Indraprastha Colony area faced issues with electricity and water supply.

विज्ञापन
साहिबाबाद। टीलामोड़ स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में बृहस्पतिवार रात केबल फॉल्ट होने से आधे से ज्यादा कॉलोनी की बिजली गुल रही। आठ घंटे से अधिक बिजली गुल होने की वजह से लोगों को पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ा। स्थानीय लोगों ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि कॉलोनी के लोग रातभर बिजली नहीं आने की शिकायत करते रहे, लेकिन समाधान नहीं मिला। वहीं खोड़ा, इंदिरापुरम, वसुंधरा, भोपुरा समेत कई इलाकों में बिजली ट्रिपिंग से भी लोग परेशान रहे।
इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी रविकुमार ने बताया कि डी 566 से लेकर डी 970 तक बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे बिजली गुल हो गई। बार-बार अधिकारियों को कॉल करके शिकायत की लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। अधिकारियों ने एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। निवासी रात भर अपनी समस्या बताते रहे लेकिन अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह करीब सात बजे बिजली तो आई, लेकिन लो वोल्टेज के कारण लोग पानी की मोटर नहीं चला सके। इसके बाद फिर से बिजली का आना-जाना लगा रहा। निवासी गुड्डू ने बताया कि कॉलोनी में हर दो-तीन घंटे में दस मिनट के लिए बिजली आ रही है। वहीं, निवासी सविता देवी ने बताया कि कॉलोनी में बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर रखा है। पूरे दिन रात में दस से अधिक घंटे की बिजली कट रही है। इन्वर्टर भी डाउन हो जाते हैं। घरों में अंधेरा हो जाता है। बिजली कटौती से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है।
विज्ञापन

---------------
साहिबाबाद के चार क्षेत्रों में मरम्मत कार्य के चलते दो घंटे गुल रही बिजली
विद्युत नगरीय वितरण खंड-11 एलटी नेटवर्क साहिबाबाद की ओर से उपकेंद्र सेक्टर छह वैशाली के फीडर नंबर-6 और फीडर नंबर-1 व 2 से जुड़े क्षेत्रों में शुक्रवार को मरम्मत कार्य किए गए। इसके चलते सीमांत विहार में सुबह 9 से 11 बजे तक सेक्टर छह न्यू वैशाली के तहत गांव प्रह्लादगढ़ी में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------
विक्रम एन्क्लेव समेत कई क्षेत्रों में तीन घंटे आज गुल रहेगी बिजली
विद्युत नगरीय वितरण खंड-33 की तरफ से शनिवार को विक्रम एन्क्लेव उपकेंद्र पर ट्रांसफार्मर नंबर-2 की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसके चलते दोपहर 12 से 3 बजे तक तीन घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे पंप कॉलोनी, डीएलएफ एक समेत संबंधित क्षेत्र प्रभावित होंगे।

------
रात में केबल फॉल्ट होने की वजह से कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी, लेकिन समय से आपूर्ति को सुचारू कर दिया गया। - बृजमोहन दूबे, एसडीओ, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी।
-------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed