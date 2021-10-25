Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Relationships stepping back from the brink of divorce; families reuniting in court.

Ghaziabad News: तलाक की दहलीज से लौट रहे रिश्ते, अदालत में फिर जुड़ रहे परिवार

Thu, 12 Nov 2026 01:26 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Relationships stepping back from the brink of divorce; families reuniting in court.

विज्ञापन
गाजियाबाद। सात फेरों के साथ जीवनभर साथ निभाने का वादा करने वाले कई दंपती छोटी-छोटी बातों पर विवाद के बाद अदालत पहुंच जाते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि अलग होना ही समस्या का समाधान है, लेकिन मुकदमे की लंबी प्रक्रिया, वकीलों की फीस और बार-बार अदालत के चक्कर लगाने के बीच कई बार उन्हें रिश्तों की अहमियत का अहसास होता है। अपनों से बढ़ती दूरियां और अकेलेपन का अहसास भी उन्हें अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में कुछ दंपती तलाक की कानूनी लड़ाई के बीच ही सुलह का रास्ता चुन रहे हैं। जिले में हर महीने करीब 150 से 200 मामलों में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो रहा है। काउंसलिंग और आपसी बातचीत के जरिये कई परिवार फिर से एक साथ रहने का फैसला कर रहे हैं।
----
छोटी बात ने पहुंचाया अदालत, अकेलेपन ने कराया अहसास
राजेंद्रनगर निवासी निजी कंपनी में प्रबंधक अमित और गोविंदपुरम निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेहा की शादी को पांच साल हुए थे। दोनों के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे के काम में दखल और परिवार के सदस्यों को लेकर विवाद होता था। धीरे-धीरे कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया और मामला परिवार न्यायालय पहुंच गया। शुरुआत में दोनों तलाक लेने की जिद पर अड़े थे। मुकदमे के दौरान वकीलों की फीस और बार-बार अदालत आने की परेशानी बढ़ने लगी। काउंसलिंग के दौरान दोनों ने अपनी गलतियां स्वीकार कीं और फिर से साथ रहने का निर्णय लिया।
विज्ञापन

----
गलतफहमियां दूर कर रिश्ते को दिया एक और मौका
छपरौला निवासी निजी स्कूल की शिक्षिका पूजा की शादी आठ वर्ष पहले कौशांबी निवासी व्यवसायी संदीप के साथ हुई थी। अविश्वास के चलते विवाद इतना बढ़ा कि पूजा ने तलाक का मुकदमा कर दिया। मायके में रहने के दौरान उसे रिश्तेदारों के सवालों और सामाजिक तानों का सामना करना पड़ रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे महसूस हुआ कि अलगाव के बाद भी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। संदीप को भी परिवार से अलग रहने का दर्द सताने लगा। इसके बाद दोनों ने बातचीत का रास्ता चुना और आपसी सहमति से रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
चार परिवार न्यायालयों में 12 हजार से अधिक मुकदमे
जिले के चार परिवार न्यायालयों में इस समय 12 हजार से अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं। इनमें बड़ी संख्या वैवाहिक विवाद और तलाक से जुड़े मामलों की है। हालांकि, काउंसलिंग और आपसी बातचीत के जरिये विवादों को सुलझाने के साथ टूटते रिश्तों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
----
संवाद से दूर हो सकती हैं गलतफहमियां
परिवार न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एससी त्रिपाठी का कहना है कि वैवाहिक विवादों में अक्सर छोटी-छोटी गलतफहमियां बड़ा रूप ले लेती हैं। पति-पत्नी एक-दूसरे की बात सुनने और समझने के बजाय सीधे कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुन लेते हैं। ऐसे मामलों में धैर्य और संवाद बेहद जरूरी हैं। काउंसलिंग के जरिये दोनों पक्षों को एक-दूसरे का नजरिया समझाया जाता है। दोनों जब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो सुलह की संभावना बढ़ जाती है।

----
अहंकार छोड़कर समझदारी दिखाना जरूरी
तलाक संबंधी मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता डॉ. राजकुमार चौहान का कहना है कि मुकदमेबाजी में आर्थिक और मानसिक, दोनों तरह की परेशानियां होती हैं। कई बार अदालतों के चक्कर काटने के बाद पति-पत्नी को समझ आता है कि जिस विवाद के कारण वे अलग होने जा रहे थे, उसे बातचीत से भी सुलझाया जा सकता था। रिश्तों में अहंकार छोड़कर समझदारी दिखाना जरूरी है। खासकर बच्चों वाले दंपतियों को कोई भी फैसला लेने से पहले परिवार के भविष्य के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed