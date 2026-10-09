Ghaziabad News: अवैध हुक्का बार पर छापा, चार गिरफ्तार, बड़ी सामग्री बरामद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गाजियाबाद। कविनगर पुलिस ने एक अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में हुक्का सामग्री भी बरामद की गई।एसीपी अभय डागा ने बताया कि एस्टोरिया ब्लूवोर्ड के बेसमेंट में अवैध हुक्का परोसे जाने की सूचना मिली थी। एक कैफे स्टॉल का संचालक ग्राहकों को अवैध रूप से हुक्का परोस रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राजननगर सेक्टर तीन स्थित एस्टोरिया ब्लूवोर्ड के बेसमेंट में छापा मारा। पुलिस ने देखा कि कई लोग अलग-अलग टेबलों पर बैठे हुक्का पी रहे थे। पुलिस को देखते ही हुक्का कैफे चलाने वाले एक व्यक्ति ने शोर मचाया। वह तुरंत मौके से भाग गया। इस दौरान कुछ ग्राहक भी वहां से फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।गिरफ्तारियां और बरामद सामग्रीपुलिस ने मुकुल, मोहम्मद गुल्लू, दीपक कुमार और देवेंद्र नामक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये सभी हुक्के में तंबाकू भरकर तैयार करने का काम कर रहे थे। मौके से सात हुक्के, दस पाइप, छह चिलम और फ्लेवर तंबाकू के पैकेट/डिब्बे बरामद हुए। हुक्का तैयार करने वाले कोयले के दो डिब्बे भी जब्त किए गए। काउंटर से एक बिल बुक और चार मोबाइल फोन भी मिले।पूछताछ और फरार मालिकपूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे केवल हुक्का लगाने और परोसने का काम करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि पैसे और बिल का काम उनका मालिक करता था। मालिक ही तंबाकू और हुक्का भी परोसता था, जो पुलिस को देखकर भाग गया। टेबलों पर बैठे ग्राहक भी मालिक की आवाज सुनकर और पुलिस को देखकर फरार हो गए।