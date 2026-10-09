फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Protest against remarks made to a teenage girl in Khoda leads to attack on family; four injured.

Ghaziabad News: खोड़ा में किशोरी पर टिप्पणी का विरोध, परिवार पर हमला, चार घायल

Fri, 09 Oct 2026 02:48 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Protest against remarks made to a teenage girl in Khoda leads to attack on family; four injured.

विज्ञापन
खोड़ा। किशोरी को धमकाने का विरोध करने पर दबंगों पर परिवार के लोगों पर चाकू और चापड़ से हमला करने का आरोप लगाया है। इस हमले में किशोरी का भाई, पिता, चाचा और ताऊ लहूलुहान हो गए। पुलिस ने चारों घायलों का मेडिकल कराया है और दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
खोड़ा की एक कॉलोनी निवासी पुष्कर ने बताया कि सात अक्तूबर को करीब चार बजे उनकी दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली छोटी बहन ट्यूशन जा रही थी। आरोप है कि गली में वंश, वीशू और गोलू ने उनकी बहन से कहासुनी कर उसको धमकाया। बहन ने घटना की जानकारी घर आकर बताई। इसके बाद उनकी दादी आरोपियों के घर समझाने गईं। वहां आरोपियों ने दादी से भी गाली-गलौच की। पीड़ित ने बताया कि वह दादी को बुलाने गए और जब वे वापस लौट रहे थे तभी आरोपियों ने उन पर चाकू और चापड़ से हमला कर दिया। शोर सुनकर उनके पिता रामकुमार, चाचा विपिन और दादा विजयपाल बचाने आए, जिन पर गोलू, लक्की और वंश ने चाकू से हमला किया। सभी घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराते हुए मेडिकल कराया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने वंश, वीशू, गोलू, लक्की और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं।
विज्ञापन

------
बीड़ी-सिगरेट फेंककर करते थे परेशान
पुष्कर ने बताया कि उनकी बहनें स्कूल और कॉलेज में पढ़ती हैं। आरोपियों का घर उनके घर से कुछ दूरी पर है। स्कूल या ट्यूशन जाने का रास्ता आरोपियों के घर के सामने से ही जाता है। आरोपी अक्सर उनकी बहनों के सामने जली हुई बीड़ी-सिगरेट फेंकते थे। पूरी गली के लोग इन आरोपियों से परेशान हैं और पहले भी टिप्पणी को लेकर विवाद हो चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed