Ghaziabad News: पोस्टमार्टम हाउस के मरम्मत की तैयारी, जल्द शुरू होगा काम
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:38 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:38 AM IST
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गाजियाबाद। हिंडन नदी के किनारे स्थित पोस्टमार्टम हाउस को जल्द नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग के सिविल इंजीनियर ने भवन का निरीक्षण कर उसकी मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद भवन में रंगाई-पुताई, जरूरी मरम्मत और अन्य जीर्णोद्धार कार्य कराने की योजना बनाई जा रही है। निरीक्षण के दौरान पोस्टमार्टम हाउस की इमारत में मौजूद कमियों और आवश्यक सुधार कार्यों को चिह्नित किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, यहां जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसमें भवन की रंगाई-पुताई के साथ मरम्मत और जरूरत के अनुसार अन्य सिविल वर्क भी कराया जाएगा। सीएमओ डॉ. सचिन वैश्य के अनुसार पोस्टमार्टम हाउस में सिविल वर्क जल्द शुरू करा दिया जाएगा। मरम्मत का काम पूरा होने के बाद भवन की स्थिति में सुधार होने के साथ यहां की व्यवस्थाएं भी पहले से बेहतर हो जाएंगी।