Ghaziabad News: गर्भवती की फंदा लगाकर हत्या का आरोप, कार की पिछली सीट पर शव छोड़कर भागे ससुराल वाले

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अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के मारव गांव निवासी नेपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी भतीजी कोमल की शादी 23 फरवरी 2025 को वैशाली सेक्टर-2 निवासी रवि कुमार से की थी। रवि एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है। शादी में हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया गया था।आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद से ही पति रवि, ससुर कुमरपाल और सास अनीता अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। परिवार ने मांग पूरी करने से इनकार किया तो ससुराल वाले कोमल को ताने देने और मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। नेपाल सिंह का कहना है कि कोमल ने घर बसाने की खातिर तमाम प्रताड़नाएं सहीं। इस दौरान वह आठ माह की गर्भवती हो गई।लगातार प्रताड़ना की जानकारी मिलने पर मायके वाले कई बार वैशाली स्थित ससुराल आए और दोनों परिवारों के बीच समझौता कराया। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर वही मारपीट और प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया।नेपाल सिंह का आरोप है कि 14 सितंबर को तीनों आरोपियों ने मिलकर कोमल की फंदा लगाकर हत्या कर दी। सुबह करीब 10 बजे उन्हें फोन कर मौत की सूचना दी गई। परिजनों का कहना है कि जब तक वे पहुंचते, ससुराल वाले शव को कार में डालकर एमएमजी अस्पताल ले गए और पार्किंग में छोड़कर भाग गए।एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति रवि कुमार, ससुर कुमरपाल और सास अनीता के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होगी।पीड़ित परिवार का आरोप है कि कोमल का ससुर कुमरपाल यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और वर्तमान में मुजफ्फरनगर में तैनात है। वह अपनी वर्दी का रौब दिखाकर अक्सर कोमल और मायके वालों को धमकाता था और कहता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी धौंस के चलते कोमल लंबे समय तक प्रताड़ना सहती रही। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।