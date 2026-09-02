Ghaziabad News: कनावनी में बिजली चोरी के 27 मामले पकड़े, 49 लाख का जुर्माना
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:43 AM IST
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इंदिरापुरम। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ऊर्जा निगम की टीम ने मंगलवार को कनावनी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इसमें बिजली चोरी के 27 मामले में पकड़ में आए हैं। मुख्य अभियंता ब्रजेश कुमार के निर्देश पर अधिशासी अभियंता मनोज कुमार के तीन प्रवर्तन दलों ने विद्युत संयंत्रों, मीटरों और कनेक्शनों की जांच की। बिजली चोरी पकड़ने के साथ ही निगम ने इन मामलों में करीब 49 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से वैध कनेक्शन का इस्तेमाल करने, समय पर बिजली बिल जमा करने और विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की। संवाद
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