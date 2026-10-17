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Ghaziabad News: राजनगर क्षेत्र में आज चार घंटे गुल रहेगी बिजली

Sat, 17 Oct 2026 02:21 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:21 AM IST
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Power supply will be off for four hours in the Rajnagar area today
गाजियाबाद। राजनगर के बिजली उपभोक्ताओं को आज असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रखरखाव और विकास कार्यों के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। आज (शनिवार) दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक बिजली गुल रहेगी। राजनगर के सभी फीडरों पर मरम्मत का काम किया जाएगा। इस दौरान पूरे क्षेत्र के उपभोक्ताओं को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऊर्जा निगम जोन एक के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली संबंधी सभी कार्य समय से निपटा लें। इससे बिजली गुल होने पर उन्हें अधिक परेशानी नहीं होगी।
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