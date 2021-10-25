Ghaziabad News: पेड़ों की छंटाई के चलते पांच बिजलीघरों की आपूर्ति रहेगी बंद
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:28 AM IST
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मुरादनगर। अनुरक्षण माह के तहत शुक्रवार को 33 केवी की विभिन्न लाइनों के आसपास पेड़ों की टहनियों की कटाई-छंटाई का कार्य किया जाएगा। इसके चलते काकड़ा, हुसैनपुर, रावली, सुराना और असालतनगर बिजलीघरों का शटडाउन रहेगा। इस दौरान संबंधित बिजलीघरों से जुड़े गांवों में करीब चार घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
उपखंड अधिकारी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि जारी सूचना के अनुसार 33 केवी काकड़ा-हुसैनपुर, 33 केवी रावली-सुराना और 33 केवी असालतनगर लाइनों के आसपास पेड़ों की टहनियों की छंटाई की जाएगी। कार्य के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक पांचों बिजलीघरों से जुड़े क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि शटडाउन की निर्धारित अवधि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य पहले ही कर लें।
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उपखंड अधिकारी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि जारी सूचना के अनुसार 33 केवी काकड़ा-हुसैनपुर, 33 केवी रावली-सुराना और 33 केवी असालतनगर लाइनों के आसपास पेड़ों की टहनियों की छंटाई की जाएगी। कार्य के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक पांचों बिजलीघरों से जुड़े क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि शटडाउन की निर्धारित अवधि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य पहले ही कर लें।
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