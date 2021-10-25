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वसुंधरा निवासी नाजिया इलाही खान धार्मिक कुरीतियों पर अपनी टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहती हैं। उन्हें पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी की ओर से कई बार व्हाट्सएप संदेश और वॉइस नोट भेजकर हत्या की धमकी मिल चुकी है। उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में इंदिरापुरम थाने में प्राथमिकी दर्ज है। धमकियों के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। नाजिया इससे पहले भी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को बदलने की मांग कर चुकी हैं। उनका आरोप है कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अधिकांश समय सोते रहते हैं। ताजा पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि पिछले सात महीने से यही स्थिति बनी हुई है। उन्होंने लिखा कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मी की सक्रियता और सतर्कता से मुख्यमंत्री को अवगत होना चाहिए। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें वह पुलिसकर्मी से फोन पर बात करती दिखाई दे रही हैं। उनका आरोप है कि जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।