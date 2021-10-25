Ghaziabad News: कूड़ा गाड़ी नहीं पहुंचने से गलियों के बाहर लगा कूड़े का अंबार

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राजेंद्र नगर के स्थानीय निवासी विपिन ने बताया कि कुछ इलाकों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कई-कई दिनों तक नहीं पहुंचती है। इसके चलते घरों से निकलने वाला कूड़ा गलियों के बाहर जमा होता रहता है। कूड़े का ढेर बढ़ने के साथ ही आसपास दुर्गंध फैलने लगी है। लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है और आवारा पशु कूड़े को सड़क पर फैला देते हैं। वहीं, सांझा प्रयास संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जुगल किशोर ने बताया कि शालीमार गार्डन एक्सटेंशन रेजिडेंस गेट दो पर कई दिनों से गंदगी इकट्ठा हो रही है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर कई बार नगर निगम में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। इसी तरह राजेंद्र नगर और आसपास की कॉलोनियों में भी नियमित कूड़ा उठान नहीं होने से लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासी धीरू सिंह ने बताया कि स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम की ओर से अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नियमित कूड़ा उठान नहीं होने से इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं, एसएफाई संजीव ने बताया कि मामला संज्ञान में लेकर कूड़ा वाहन भेजने शुरू कर दिए हैं।

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साहिबाबाद। नगर निगम की डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। शालीमार गार्डन, राजेंद्र नगर समेत टीएचए के कई इलाकों में नियमित रूप से कूड़ा गाड़ी नहीं पहुंचने के कारण गलियों और सड़कों के बाहर कूड़े के ढेर लग गए हैं। कई स्थानों पर लोगों को घरों से निकलकर सड़क किनारे कूड़ा डालने को मजबूर होना पड़ रहा है।