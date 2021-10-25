Ghaziabad News: लोग बूंद बूंद के लिए परेशान और सड़क पर बह रहा गंगाजल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:10 AM IST
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इंदिरापुरम। वार्ड-81 में जलापूर्ति संकट के बीच गंगाजल की बर्बादी का मामला सामने आया है। इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम के जल विभाग को शिकायत देकर जल बर्बादी की है। एसोसिएशन के महासचिव सुदर्शन अवस्थी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कई स्थानों पर ठेकेदारों और लेबर की लापरवाही के कारण गंगाजल सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। महासचिव ने बताया कि एक ओर लोग पर्याप्त पेयजल के लिए परेशान हैं और पानी के लिए लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हैं। मोटर चलाने के बाद भी कई घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं, दूसरी ओर साफ पानी की बर्बादी हो रही है। एसोसिएशन का आरोप है कि मामले की जानकारी पहले भी अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, जलकल विभाग महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है।
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