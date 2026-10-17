फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Oxygen was administered in the ambulance, and the patient was taken to the hospital

Ghaziabad News: एंबुलेंस में दिया ऑक्सीजन, मरीज को पहुंचाया अस्पताल

Sat, 17 Oct 2026 02:43 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Oxygen was administered in the ambulance, and the patient was taken to the hospital
गाजियाबाद। सांस लेने में परेशानी से जूझ रही 58 वर्षीय महिला मरीज को 108 एंबुलेंस में ऑक्सीजन देते हुए सकुशल अस्पताल पहुंचाया गया। महिला वकील को एमएमजी जिला अस्पताल से दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इंटर-फैसिलिटी ट्रांसफर किया गया।
विज्ञापन

महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर के फिजिशियन डॉ. राकेश के परामर्श पर एंबुलेंस में ऑक्सीजन देने की सलाह दी गई, जिस पर अमल किया गया। इस दौरान ईएमटी चंद्रपाल बीपी मशीन और पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से लगातार मरीज की निगरानी करते रहे। एंबुलेंस सेवा के ऑपरेशन प्रमुख धर्मपाल सिंह ने बताया कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। गंभीर अवस्था में मरीज को जाम से निकालते हुए सकुशल दिल्ली तक पहुंचाना एक चुनौती थी, जिसे एंबुलेंस के पायलट एम. साकिर ने बखूबी निभाया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed