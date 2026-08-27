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Ghaziabad News: हिजाब पहने युवती संग बैठे युवक से मारपीट, आरोपी पकड़ से दूर

Thu, 27 Aug 2026 01:47 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:47 AM IST
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oung man assaulted while sitting with a woman wearing a hijab; accused remains at large
इंदिरापुरम। थानाक्षेत्र के एक पार्क में हिजाब पहने प्रेमिका के साथ बैठे युवक से दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने मारपीट के आरोपियों के आरोपियों को वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस आरोपियों की तलाश नहीं कर सकी है। दो दिनों से जमकर वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो रही है। हालांकि अमर उजाला इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मौके पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है।
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मंगलवार को 53 सेकंड का पार्क में बना एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसमें शिवम नाम का एक युवक हिजाब पहनी युवती के साथ पहुंचा था। बताया जा रहा है कि वह उसकी प्रेमिका है, तभी दूसरे समुदाय के कुछ लोग पार्क में पहुंचकर युवक से मारपीट करते हैं। आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए युवक का नाम शिवम नाम से पुकारा और कहा कि उसके समुदाय की युवती खत्म हो गई हैं क्या। युवती ने माफी मांग कर मामले को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी युवक गाली-गलौच कर मारपीट करते हुए दिखे। एसीपी का कहना है कि वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। बुधवार शाम तक कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है, पुलिस अपने स्तर से जांच में जुटी है।
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