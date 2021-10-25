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Ghaziabad News: कार की टक्कर से ऑटो चालक घायल

Wed, 04 Nov 2026 01:22 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:22 AM IST
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लोनी। दिल्ली-सहारनपुर रोड पर दो नंबर बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया।

नाईपुरा कॉलोनी निवासी रामबहादुर ऑटो चलाते हैं। उनके बेटे आशीष ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब छह बजे पिता ऑटो लेकर घर से निकले थे। दिल्ली-सहारनपुर रोड पर दो नंबर बस स्टैंड के पास पहुंचने पर सामने से तेज गति में आ रही कार ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रामबहादुर के सिर में गंभीर चोट लग गई। गनीमत रही कि हादसे के समय ऑटो में कोई सवारी नहीं थी। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि घायल का उपचार जारी है। अभी परिजनों की ओर से शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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