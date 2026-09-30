फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Orders flouted: Helmetless bikers abound on the roads.

Ghaziabad News: आदेश दरकिनार, सड़कों पर बिना हेलमेट बाइक सवारों की बहार

Wed, 30 Sep 2026 02:20 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Orders flouted: Helmetless bikers abound on the roads.

विज्ञापन
गाजियाबाद। यातायात नियमों का पालन न करना और जान हथेली पर लेकर सफर करना शहर के दोपहिया चालकों की आदत बन गई है। ट्रैफिक पुलिस के जागरूकता अभियान, चेकिंग पॉइंट और हाईटेक कैमरों को ठेंगा दिखाते हुए बिना हेलमेट बाइक दौड़ाते युवाओं का नजारा हर प्रमुख मार्ग पर आम है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले तीन महीनों में पुलिस बिना हेलमेट चलने पर 25 हजार से अधिक लोगों का चालान कर चुकी है, लेकिन चालान की पर्चियां भी कानून का खौफ पैदा करने में नाकाम हैं। मंगलवार को शहर की सड़कों पर पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले दृश्य सामने आए।
सीन एक: हापुड़ रोड पर दोपहर करीब एक बजे एक बाइक सवार बिना हेलमेट गुजर रहा था, जबकि हापुड़ चुंगी चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं।
सीन दो: एनएच-9 पर एक बाइक सवार चालान से बचने के लिए हेलमेट साथ तो ले रखा था, लेकिन सिर पर लगाने के बजाय टंकी पर रखकर चल रहा था।
सीन तीन: कविनगर में भी बिना हेलमेट युवक बाइक दौड़ाता नजर आया। शहर की लगभग हर सड़क पर ऐसे बाइक सवार रोजाना देखे जा सकते हैं।
कैमरे सक्रिय, फिर भी बेपरवाह फर्राटा
शहर के व्यस्ततम चौराहों हापुड़ चुंगी, पुराना बस अड्डा, राजनगर एक्सटेंशन कट और मोहन नगर तिराहे पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के कैमरे 24 घंटे सक्रिय हैं। इनके जरिये रोजाना सैकड़ों ई-चालान वाहन स्वामियों के मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं। मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं, इसके बावजूद मुख्य मार्ग से लेकर कॉलोनी की सड़कों तक बिना हेलमेट बाइक दौड़ाना आम है। कई बार चेकिंग पॉइंट देखकर चालक अचानक गाड़ी मोड़कर भागते हैं, जिससे पीछे से आ रहे वाहनों के लिए हादसे का खतरा बन जाता है।
विज्ञापन



पिछली सवारी के लिए भी नियम, पर पालन शून्य
मोटर वाहन अधिनियम के तहत पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है, लेकिन इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। 95 फीसदी से ज्यादा मामलों में पीछे बैठी सवारी बिना हेलमेट ही सफर करती है। कॉलेज जाने वाले छात्रों से लेकर कामकाजी लोगों तक अधिकांश लोग हेलमेट को सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि चालान से बचने का झंझट समझते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन




आंकड़े बताते हैं सख्ती की तस्वीर



कुल चालान (तीन माह): 25,000 से अधिक



रोजाना औसतन कार्रवाई: 250 से 300 वाहन



==============



सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले तीन महीनों में रिकॉर्ड 25 हजार से अधिक चालान काटे गए हैं और लगातार अभियान जारी है। अब केवल चालान तक सीमित न रहकर बार-बार नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करने की संस्तुति संभागीय परिवहन विभाग को भेजी जाएगी।



-वरुण कुमार सिंह, एडीसीपी यातायात
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed