Ghaziabad News: अधिकारियों का दावा...बीएलओ फील्ड में, बूथ पर ताला देख लौट गए आवेदक

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मोदीनगर में रेलवे रोड स्थित रुकमणी मोदी महिला विद्यालय, हरमुखपुरी और गोविंदपुरी समेत कई बूथों पर दोपहर एक बजे के बाद बीएलओ नहीं मिले। शहर के अन्य बूथों पर भी यही हाल रहा। अधिकारियों का कहना है कि बूथों पर लोग कम आ रहे थे, इसलिए बीएलओ को फील्ड में घर-घर जाकर आवेदन लेने के लिए भेजा गया था। इसी कारण कई बूथ खाली मिले।अधिकारियों ने भले ही बीएलओ को घर-घर भेजने का दावा किया, लेकिन जो लोग अपना काम लेकर बूथ पर पहुंचे, उन्हें निराशा हाथ लगी।दोपहर करीब एक बजे हरमुखपुरी स्थित प्रमिला मोदी कन्या जूनियर हाईस्कूल पहुंचे यशपाल और सुचेतापुरी निवासी नैतिक ने बताया कि वह मतदाता सूची में नाम चेक करने आए थे, लेकिन स्कूल के गेट पर ताला लटका मिला। रेलवे रोड स्थित रुकमणी मोदी महिला विद्यालय पहुंचे नवाब वर्मा ने बताया कि वह फॉर्म-6 की जानकारी लेने आए थे, लेकिन बूथ बंद मिला।