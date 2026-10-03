गाजियाबाद: सीएचसी में बढ़ी बुखार और वायरल के मरीजों की संख्या, 600 से 700 मरीज पहुंच रहे ओपीडी में रोजाना
गाजियाबाद में मौसम में बदलाव के साथ क्षेत्र में बुखार, वायरल, खांसी और बदन दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सरकारी अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।
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गाजियाबाद में मौसम में बदलाव के साथ क्षेत्र में बुखार, वायरल, खांसी और बदन दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सरकारी अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मरीज बुखार और वायरल संक्रमण से पीड़ित बताए जा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण ओपीडी में भीड़ बनी हुई है।
सीएचसी प्रभारी डॉ. भारत भूषण ने बताया कि इन दिनों अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 600 से 700 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें बुखार, वायरल, खांसी, जुकाम और बदन दर्द की शिकायत वाले मरीजों की संख्या अधिक है। चिकित्सकों की ओर से मरीजों की जांच करने के बाद उनकी स्थिति के अनुसार उपचार और दवाएं दी जा रही हैं। बताया कि अस्पताल में उपलब्ध सभी जरूरी दवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही दवा लेने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने लोगों से बदलते मौसम में सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की। साथ ही साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है।