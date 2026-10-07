फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   No handover to new AOA at Gulmohar Greens; complaint lodged with DM and Deputy Registrar.

Ghaziabad News: गुलमोहर ग्रीन्स में नई एओए को हैंडओवर नहीं, डीएम-डिप्टी रजिस्ट्रार से शिकायत

Wed, 07 Oct 2026 02:35 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
No handover to new AOA at Gulmohar Greens; complaint lodged with DM and Deputy Registrar.

विज्ञापन

साहिबाबाद। मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की नई प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। नव निर्वाचित समिति को पूर्व अध्यक्ष से कार्यभार नहीं मिल रहा है। मंगलवार को नव निर्वाचित सदस्यों ने जिलाधिकारी और डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।



आरोप है कि कार्यभार न मिलने से सोसायटी की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। नव निर्वाचित समिति के सदस्यों का आरोप है कि पूर्व अध्यक्ष भूषण चौधरी ने नई एओए का पोस्टर हटवा दिया है। उन्होंने सोसायटी के कार्यालय पर भी कब्जा करने का आरोप लगाया है। सदस्यों ने कार्यालय में रखी नत्थियों, कागजात और अन्य अभिलेखों से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। उन्हें नष्ट किए जाने का भी डर है। उनका मानना है कि इससे भविष्य की जांच के लिए साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।
विज्ञापन

नव निर्वाचित पदाधिकारी राजीव अधाना ने बताया कि उन्होंने पूर्व अध्यक्ष से दस्तावेज सुरक्षित रखने और कार्यभार सौंपने की अपील की थी, लेकिन पूर्व अध्यक्ष भूषण चौधरी ने कहा कि चुनाव के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। इसी आधार पर कार्यभार नहीं सौंपा जा रहा है। उनका आरोप है कि चुनाव गलत तरीके से कराए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed