Ghaziabad News: नौ माह के बच्चे की मौत, पिता पर गला घोंटकर हत्या का आरोप

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एसीपी मसूरी प्रियाश्री पाल ने बताया कि बयाना गांव निवासी प्रियंका ने पुलिस को सूचना दी कि सोमवार तड़के वह अपनी सास के साथ गांव के पास काम पर गई थीं। घर पर ननद खुशबू और पति अभिषेक मौजूद थे। आरोप है कि इसी दौरान पति ने उनके नौ माह के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। उस समय ननद नहाने गई हुई थी। महिला के मुताबिक, हत्या के बाद पति घर में ही घूमता रहा।प्रियंका ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे घर लौटने पर उन्होंने बेटे के बारे में पूछा तो पति ने बताया कि वह अंदर कमरे में सो रहा है। कमरे में जाकर देखा तो बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा था। उसके गले पर निशान थे।दिवाली की रात हुआ था विवाद, बेटे को मारने की दी थी धमकीप्रियंका ने बताया कि पति पर संदेह की वजह दिवाली की रात हुआ विवाद है। उस दौरान पति ने बेटे को मारने की धमकी दी थी। आरोप है कि घटना के बाद पति बच्चे की मौत को प्राकृतिक बताकर उसे दफनाने का दबाव बनाता रहा। इसके बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और बच्चे को अस्पताल लेकर गईं, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। आरोप है कि पति ने जबरन बच्चे को दफना दिया।दोपहर बाद मायके पक्ष के लोगों के पहुंचने पर प्रियंका थाने गईं और पति के खिलाफ शिकायत दी। उन्होंने बच्चे के गले पर निशान होने के फोटो और वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। प्रियंका के मुताबिक, उनका पति नशे का आदी है और शादी के बाद से ही उनका उत्पीड़न करता आ रहा था। दोनों की शादी वर्ष 2022 में हुई थी। वह मेहनत-मजदूरी कर किसी तरह अपना जीवन गुजार रही हैं।डीएम की अनुमति के बाद निकाला जाएगा शवएसीपी ने बताया कि शव को दफनाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकालने की प्रक्रिया में जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी होती है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे की मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।