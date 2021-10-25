Ghaziabad News: कुत्तों के हमले से नीलगाय के बछड़े की मौत
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:35 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:35 AM IST
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मोदीनगर। नगर के गांव बिसोखर में शनिवार रात आवारा कुत्तों के झुंड ने नीलगाय के बछड़े पर हमला कर दिया। गंभीर रूप घायल बछड़े ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने नगर पालिका से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है।
ग्रामीणाें ने बताया कि शनिवार रात करीब नौ बजे प्राथमिक स्कूल के पास एक नीलगाय का बछड़ा घूम रहा था। उस पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह वहां से कुत्तों को भगाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पशु चिकित्सक को बुलाया। कुछ देर बाद घायल बछड़े की मौत हो गई। वन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि मौके पर टीम को भेजा गया था।
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ग्रामीणाें ने बताया कि शनिवार रात करीब नौ बजे प्राथमिक स्कूल के पास एक नीलगाय का बछड़ा घूम रहा था। उस पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह वहां से कुत्तों को भगाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पशु चिकित्सक को बुलाया। कुछ देर बाद घायल बछड़े की मौत हो गई। वन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि मौके पर टीम को भेजा गया था।
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