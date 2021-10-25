Ghaziabad News: पंखे से लटका मिला नवविवाहिता का शव
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:06 AM IST
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लोनी। इकराम नगर कॉलोनी में बुधवार शाम नवविवाहिता का शव कमरे में पंखे पर फंदे से लटका मिला। परिवार के लोग कमरे में पहुंचे तो घटना का पता चला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। बागपत के बसौद गांव में रहने वाले याकूब की बेटी जरासा की छह माह पहले फरीदाबाद में रहने वाले राशिद से प्रेम विवाह हुआ था। शादी के बाद वह पति के साथ इकराम नगर लोनी में किराये के मकान में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक पति के अक्सर बाहर रहने को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। बुधवार शाम करीब पांच बजे स्थानीय लोगों ने परिजनों को घटना की सूचना दी। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि परिजनों ने अभी शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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