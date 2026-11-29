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जानकारी के अनुसार, स्टेशन के पुनर्विकास और बड़े उन्नयन कार्यों का जिम्मा पहले जिस कार्यदायी संस्था को सौंपा गया था, उसका टेंडर निरस्त किया जा चुका है। निर्माण कार्य में लगातार ढिलाई बरतने और गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने की वजह से रेलवे को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यह काम अगस्त 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन समयसीमा बीत जाने के बावजूद कार्य अधूरा रह गया।जारी टेंडर विवरण के मुताबिक, स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत शेष कार्यों के लिए अब करीब 265.89 करोड़ रुपये की लागत से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस काम को पूरा करने के लिए 24 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) की ओर से जारी इस टेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2026 (दोपहर 3:00 बजे तक) तय की गई है।इस पूरे मामले में उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्टेशन के शेष कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य कराना रेलवे की प्राथमिकता है, जिसके लिए रेलवे पूरी तरह प्रतिबद्ध है।