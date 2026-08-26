Ghaziabad News: पड़ोसियों ने युवक पर चाकू से हमला किया, अस्पताल में भर्ती

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युवक की मां सीमा ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि 21 अगस्त को पड़ोसी जावेद घर के सामने गाली-गलौज कर रहा था। सीमा के बेटे सुबाहान ने उसे मना किए था। 23 अगस्त को जब सुबाहान पेट्रोल डलवाने जा रहा था, जावेद और सुहैल ने उसे रोका। उन्होंने सुबाहान के साथ मारपीट की। जावेद ने उसकी पीठ पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी घटना के बाद फरार हो गए। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।