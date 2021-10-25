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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Nehru Garden police outpost in-charge removed over attempted self-immolation incident in front of the outpost

Ghaziabad News: चौकी के सामने आत्मदाह के प्रयास के मामले में नेहरू गार्डन चौकी इंचार्ज हटाए गए

Fri, 18 Sep 2026 02:08 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:08 AM IST
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Nehru Garden police outpost in-charge removed over attempted self-immolation incident in front of the outpost
खोड़ा। नेहरू गार्डन चौकी के सामने युवक द्वारा आत्मदाह के प्रयास के मामले में चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया है। पुलिस जांच में भूमिका संदिग्ध मिलने पर यह कार्रवाई की गई।
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डीसीपी ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल ने बताया कि जांच में चौकी इंचार्ज की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें हटाकर ट्रांस हिंडन क्यूआरटी में भेजा गया है। चौकी पर जल्द नए प्रभारी की तैनाती की जाएगी।
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बता दें कि वंदना एन्क्लेव निवासी इरफान उर्फ मोनू ने कॉलोनी के कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए चौकी में शिकायत की थी। आरोप है कि 9 सितंबर की रात पुलिस ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए चौकी बुलाया था, जहां सुनवाई न कर उसे ही धमकाया गया। इससे आहत होकर उसने चौकी के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया था। घटना का वीडियो वायरल होने पर जांच बैठाई गई थी।
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