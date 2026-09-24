लापरवाही: मरीज के पर्चे पर दूसरे का लगा दिया क्यूआर कोड

विज्ञापन





गाजियाबाद। जिला एमएमजी अस्पताल में जांच के दौरान स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया है। चिपियाना बुजुर्ग निवासी चंदन राय चौधरी दो दिन पहले इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। चिकित्सक की सलाह पर उन्होंने रक्त की जांच कराई। आरोप है कि जांच के दौरान उनके पर्चे पर अमरीन नाम की मरीज का क्यूआर कोड लगा दिया गया। इसके चलते उनकी जगह किसी अन्य मरीज की जांच कर दी गई। दो दिन बीतने के बाद भी चंदन को जांच रिपोर्ट नहीं मिल सकी। इससे परेशान होकर उन्होंने बुधवार को अस्पताल के सीएमएस राकेश कुमार से शिकायत की। सीएमएस ने बताया कि मामले में संबंधित स्टाफ से लापरवाही को लेकर पूछताछ की गई है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।