Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Nazia Ilahi has received a threat that she will be 'blown up much like the Vasundhara outpost was.

Ghaziabad News: नाजिया इलाही को वसुंधरा चौकी की तरह ही उड़ाने की मिली धमकी

Tue, 10 Nov 2026 12:38 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Nazia Ilahi has received a threat that she will be 'blown up much like the Vasundhara outpost was.
इंदिरापुरम। भाजपा नेत्री व अधिवक्ता नाजिया इलाही खान को एक बार फिर पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार परिवार की फोटो भेजकर कहा गया है कि जिस तरह वसुंधरा चौकी को उड़ाया है। वैसे ही तुम्हारे परिवार को उड़ा देंगे। नाजिया ने बताया कि उन्हें दो अलग-अलग ऑडियो रिकॉर्डिंग से धमकी मिली है। उन्होंने पुलिस को इस संबंध में शिकायत की है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed