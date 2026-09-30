Ghaziabad News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

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मुरादनगर। रावली रोड पर मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खिमावती गांव निवासी सोनू (26) पुत्र पप्पू हलवाई बाइक से मंगलवार दोपहर गांव से कस्बे की तरफ आ रहे थे। रावली रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।

