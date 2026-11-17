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इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतिम जमानत मिलने के बाद गाजियाबाद की पीएमएलए अदालत में पहुंचेगा आदेश, औपचारिकताएं पूरी होते ही डासना जेल से बाहर आएंगे सपा नेतामाई सिटी रिपोर्टरगाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां की डासना जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को अंतिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को गाजियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए अदालत से उनका रिहाई परवाना जारी होने की संभावना है। हाईकोर्ट का आदेश अदालत पहुंचने और जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिहाई परवाना जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद आजम खां जेल से बाहर आ सकेंगे।आजम खां एक नवंबर से डासना जेल में बंद हैं। वह 31 अक्तूबर को रामपुर जेल से बाहर आए थे, लेकिन जेल से निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया था। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड मांगी गई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें चार दिन की ईडी कस्टडी रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद से वह डासना जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।इस मामले में आजम खां की ओर से जमानत के लिए कानूनी पैरवी की जा रही थी। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतिम जमानत दे दी। अब हाईकोर्ट के आदेश की प्रति गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पहुंचने के बाद रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बुधवार को आदेश आने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर रिहाई परवाना जारी किया जा सकता है। ऐसे में आजम खां की डासना जेल से रिहाई की संभावना है।