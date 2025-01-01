Ghaziabad News: महिला की कार से नकदी और जेवर से भरा बैग ले भागे बदमाश
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:46 AM IST
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गाजियाबाद। विजयनगर थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर में सोमवार शाम बाइक सवार दो बदमाश महिला की कार से नकदी और लाखों रुपये के जेवर से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले के खुलासे की जिम्मेदारी स्वाट टीम को भी सौंपी गई है।
लखनऊ निवासी नीता सिंह (65) नोएडा से मेरठ जाने के लिए कार से निकली थीं। आंबेडकर नगर पहुंचने पर चालक ने सड़क किनारे कार रोक दी। चालक के मुताबिक, बाइक सवार दो युवकों ने कार के टायर में पंचर होने का इशारा किया था। इसके बाद चालक टायर की जांच करने लगा। इसी दौरान हेलमेट पहने दोनों बदमाश कार के पास पहुंचे और दरवाजा खोलकर नकदी व आभूषणों से भरा बैग झपटकर फरार हो गए।
पीड़िता के मुताबिक, बैग में डेढ़ लाख रुपये की नकदी के अलावा लाखों रुपये के सोने और चांदी के आभूषण थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। चालक से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।
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लखनऊ निवासी नीता सिंह (65) नोएडा से मेरठ जाने के लिए कार से निकली थीं। आंबेडकर नगर पहुंचने पर चालक ने सड़क किनारे कार रोक दी। चालक के मुताबिक, बाइक सवार दो युवकों ने कार के टायर में पंचर होने का इशारा किया था। इसके बाद चालक टायर की जांच करने लगा। इसी दौरान हेलमेट पहने दोनों बदमाश कार के पास पहुंचे और दरवाजा खोलकर नकदी व आभूषणों से भरा बैग झपटकर फरार हो गए।
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पीड़िता के मुताबिक, बैग में डेढ़ लाख रुपये की नकदी के अलावा लाखों रुपये के सोने और चांदी के आभूषण थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। चालक से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।
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