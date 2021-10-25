Ghaziabad News: जुराब के गोदाम में भीषण आग, तैयार माल जलकर राख
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:15 AM IST
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लोनी। ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर डी-1 स्थित जुराब के गोदाम में रविवार आधीरात के बाद भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल केंद्र से तीन फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग के कारणों का पता नहीं चल सका है और न ही कोई हताहत हुआ है।
सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि सेक्टर डी-1 के प्लॉट नंबर जी-114 में 450 वर्ग मीटर के भूखंड पर अस्थायी सीमेंटेड चादरों और टीन शेड में गोदाम बना रखा है। रविवार रात को अचानक गोदाम में आग लग गई और जुराब के माल तक चिंगारी पहुंच गई। इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम का ढांचा पिघलकर नीचे गिर गया। सूचना पर दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने मोटर फायर इंजन से पानी की बौछार शुरू की। इसके अलावा आसपास की फैक्टरियों में उपलब्ध जलस्रोतों से से भी आग बुझाने का प्रयास किया गया। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार तड़के साढ़े चार बजे आग बुझाई जा सकी। आग में गोदाम में रखा लाखों रुपये के तैयार माल जलकर नष्ट हो गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।
सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि सेक्टर डी-1 के प्लॉट नंबर जी-114 में 450 वर्ग मीटर के भूखंड पर अस्थायी सीमेंटेड चादरों और टीन शेड में गोदाम बना रखा है। रविवार रात को अचानक गोदाम में आग लग गई और जुराब के माल तक चिंगारी पहुंच गई। इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम का ढांचा पिघलकर नीचे गिर गया। सूचना पर दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने मोटर फायर इंजन से पानी की बौछार शुरू की। इसके अलावा आसपास की फैक्टरियों में उपलब्ध जलस्रोतों से से भी आग बुझाने का प्रयास किया गया। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार तड़के साढ़े चार बजे आग बुझाई जा सकी। आग में गोदाम में रखा लाखों रुपये के तैयार माल जलकर नष्ट हो गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।
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