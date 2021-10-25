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गाजियाबाद। जीवनसाथी एप पर युवतियों से पहचान बढ़ाकर शादी का झांसा देने और उनका शोषण करने के आरोपी को नंदग्राम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक युवती ने उसके खिलाफ नंदग्राम थाने में शिकायत की थी। पीड़िता का दावा है कि आरोपी अब तक 14 शादियां कर चुका है। उसने तीन-चार अन्य युवतियों के साथ आरोपी के फोटो भी पुलिस को दिखाए हैं। आरोप है कि आरोपी शादी के बाद व्यापार शुरू करने के नाम पर युवतियों से रुपये मांगता था और लग्जरी जिंदगी जीने का शौकीन है।एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि आरोपी की पहचान राजस्थान के बीकानेर निवासी नरेंद्र शर्मा (32) के रूप में हुई है। वह फिलहाल दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र के तुगलकाबाद इलाके में रह रहा था। पीड़िता की शिकायत पर 22 नवंबर को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।आरोप है कि नरेंद्र ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसीपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अन्य शादियां करने से इन्कार किया है। पीड़िता के 14 शादियों के दावे की जांच की जा रही है।मेरठ में शादी की बात होने का दावापुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 25 सितंबर 2025 को वह मेरठ गया था, जहां परिवार की सहमति से शादी की बात हुई थी। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। आरोपी ने पूछताछ में दावा किया कि दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने और युवती गर्भवती हो गई। इसके बाद उसने मानसिक परेशानी का हवाला देते हुए गर्भपात कराने की बात स्वीकार की।