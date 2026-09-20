गाजियाबाद: लोनी में गाली कांड के बाद महापंचायत, विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ एकजुट हुए कई गांवों के लोग
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 20 Sep 2026 01:01 PM IST
सार
गाजियाबाद के लोनी में गाली कांड के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉ विनोद बंसल के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया गया है।
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विस्तार
गाजियाबाद के लोनी में गाली कांड के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉ विनोद बंसल के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत में कई गांव के लोग शामिल हुए हैं। इस महापंचायत में लोग लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ एकजुट हुए हैं।
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