गाजियाबाद: लोनी में गाली कांड के बाद महापंचायत, विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ एकजुट हुए कई गांवों के लोग

गाजियाबाद के लोनी में गाली कांड के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉ विनोद बंसल के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत में कई गांव के लोग शामिल हुए हैं। इस महापंचायत में लोग लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ एकजुट हुए हैं।

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