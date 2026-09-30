लव जिहाद: हिंदू रक्षा दल ने किया कौशांबी डिपो में हंगामा

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हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का कहना है कि उनके पास रात में कुशीनगर से कौशांबी आ रही बस में बैठे एक कार्यकर्ता ने कॉल करके सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि दूसरे धर्म का युवक अपने साथ एक किशोरी को कुशीनगर से लेकर बस में जा रहा है। युवक ने किशोरी से निकाह की बात कही। सुबह 10 बजे बस कौशांबी डिपो पहुंची तो वहां हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता पहले ही पहुंच गए। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप था कि किशोरी को युवक झांसा देकर लाया है। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि लव जिहाद फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए युवक को हिरासत में और किशोरी को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने बताया कि किशोरी के परिजनों को कुशीनगर से गाजियाबाद के लिंकरोड थाने में बुलाया है। पुलिस युवक से पूछताछ करनी शुरू कर दी है।- हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ता डिपो में पहुंचे और हंगामा करने लगे। उनका आरोप है कि लड़की नाबालिग है, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में आधार कार्ड से पता चला कि लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से युवक के साथ आई है। हालांकि परिजनों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है।ऋजुल, डीसीपी ट्रांस हिंडन