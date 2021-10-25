Ghaziabad News: बारिश में जल भराव से डूबी लोनी की सड़कें, आवागमन हुआ प्रभावित
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:50 AM IST
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लोनी। रविवार को रुक-रुककर हुई बारिश से लोनी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही। प्रमुख मार्गों से लेकर कॉलोनियों की गलियां तक सभी पानी से लबालब हो गईं। इससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत दोपहिया वाहन चालकों को हुई। लोनी-गाजियाबाद मार्ग पर दो फीट से अधिक पानी जमा हो गया। जलभराव के कारण कई बाइके तक बंद हो गईं और लोगों को पानी में उतरकर पैदल खींचकर ले जानी पड़ीं। दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर परमहंस विहार और खन्ना नगर के सामने भी जलभराव के कारण यातायात प्रभावित रहा। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से चोक नालियों की तत्काल सफाई कराने और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। नगर पालिका के मुख्य सफाई निरीक्षक संजीव अवाना ने बताया कि बारिश के बाद जलभराव वाले स्थानों पर पंप सेट लगाकर पानी निकालने की प्रक्रिया चल रही है।
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