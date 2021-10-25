Ghaziabad News: लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को सोशल मीडिया पर धमकी, शिकायत दर्ज
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:44 AM IST
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लोनी। भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को सोशल मीडिया पर टांग तोड़कर चूरा करने और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी मिली है। उनके समर्थक परमहंस विहार निवासी ललित ने लोनी बार्डर थाने में हाजी सलमान नामक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है।
पुलिस को दी शिकायत में ललित ने बताया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक रील/वीडियो में लोनी विधायक के खिलाफ कथित तौर पर टांग तोड़ने, टांगों का चूरा करने और अकेले मिलने पर गंभीर नुकसान पहुंचाने जैसी धमकियां दी गई हैं। वीडियो में हिंदू-मुस्लिम सहित अन्य साम्प्रदायिक मुद्दों को लेकर भड़काऊ भाषा का भी प्रयोग किया गया। इससे लोनी क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। शिकायत में विदेशी नंबरों से विधायक को मिली कथित धमकियों से भी आरोपी के संबंध होने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि वीडियो और लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस को दी शिकायत में ललित ने बताया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक रील/वीडियो में लोनी विधायक के खिलाफ कथित तौर पर टांग तोड़ने, टांगों का चूरा करने और अकेले मिलने पर गंभीर नुकसान पहुंचाने जैसी धमकियां दी गई हैं। वीडियो में हिंदू-मुस्लिम सहित अन्य साम्प्रदायिक मुद्दों को लेकर भड़काऊ भाषा का भी प्रयोग किया गया। इससे लोनी क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। शिकायत में विदेशी नंबरों से विधायक को मिली कथित धमकियों से भी आरोपी के संबंध होने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि वीडियो और लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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