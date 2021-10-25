Ghaziabad News: लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को सोशल मीडिया पर धमकी, शिकायत दर्ज

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पुलिस को दी शिकायत में ललित ने बताया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक रील/वीडियो में लोनी विधायक के खिलाफ कथित तौर पर टांग तोड़ने, टांगों का चूरा करने और अकेले मिलने पर गंभीर नुकसान पहुंचाने जैसी धमकियां दी गई हैं। वीडियो में हिंदू-मुस्लिम सहित अन्य साम्प्रदायिक मुद्दों को लेकर भड़काऊ भाषा का भी प्रयोग किया गया। इससे लोनी क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। शिकायत में विदेशी नंबरों से विधायक को मिली कथित धमकियों से भी आरोपी के संबंध होने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि वीडियो और लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।