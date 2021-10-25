Ghaziabad News: बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों की ज्वेलरी और नकदी चोरी

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गाजियाबाद। कविनगर थाना क्षेत्र के महेंद्रा एन्क्लेव में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये की ज्वेलरी और 25 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। मामले में दक्ष राजवंश ने कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक दक्ष राजवंश 26 अगस्त को सहारनपुर गए थे। 27 अगस्त सुबह आठ बजे परिवार के सदस्य रक्षाबंधन मनाने मुजफ्फरनगर चले गए। दोपहर करीब डेढ़ बजे परिवार के लोग वापस लौटे तो मकान के ताले टूटे मिले और अंदर के सभी दरवाजे खुले थे। अलमारी की जांच करने पर उसमें रखे 25 हजार रुपये और लाखों रुपये की ज्वेलरी गायब मिली। एसीपी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद