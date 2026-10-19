Ghaziabad News: पुलिया नहीं खुली तो स्थानीय व्यापारियों ने किया चक्का जाम

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करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन से चौराहे के चारों मार्गों पर यातायात बाधित रहा। इससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। व्यापारी हरीश महाजन ने बताया कि पुलिया बंद होने से क्षेत्र में जलभराव की समस्या बनी रहती है। बारिश के दौरान नाले का पानी भरने से दुकानों तक ग्राहकों को दिक्कत आती है। इससे उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार मांग के बावजूद अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।व्यापारी नीरज त्यागी ने बताया कि दो दिनों की भूख हड़ताल के बाद भी नगर निगम का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे नाराज होकर व्यापारियों ने रविवार को चक्का जाम किया। व्यापारी रजित के अनुसार, वे तीन साल से अधिक समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं और हर साल सिर्फ आश्वासन मिलता है। चक्का जाम के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों से बातचीत की। इसके बाद हरीश महाजन को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया गया। व्यापारियों ने पुलिया खुलवाने पर जल्द कार्रवाई की अपील की।