Ghaziabad News: महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों में सरेराह चले लात घूंसे, वीडियो वायरल

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नगर के एक गांव निवासी युवती एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करती है। मंगलवार शाम स्कूटी पार्किंग को लेकर उसका सहकर्मी से विवाद हो गया। युवती का आरोप है कि सहकर्मी ने उससे गाली-गलौज और छेड़छाड़ की। युवती ने कॉल कर अपने परिजन मौके पर बुला लिए। युवती के परिजनों ने आरोपी सहकर्मी की पकड़कर धुनाई कर दी। आरोपी सहकर्मी ने भी अपने साथियों को बुला लिया। दोनों पक्षों में काफी देर तक जमकर लात घूंसे चले। लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अभी किसी भी पक्ष ने घटना की तहरीर नहीं दी है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित एक फाइनेंस कंपनी में महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ को लेकर मंगलवार रात डॉ.केएन मोदी इंटर कॉलेज के सामने दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक दोनों पक्षों में मारपीट होती रही है। इस दौरान मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहा। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़ थाने ले गई।