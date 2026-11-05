Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Job Fair: 1,000 youths selected, 300 receive appointment letters

रोजगार मेला : एक हजार युवाओं का चयन, 300 को नियुक्ति पत्र

Thu, 05 Nov 2026 11:00 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
Job Fair: 1,000 youths selected, 300 receive appointment letters
डीएवी पीजी कॉलेज में लगे रोजगार मेले में चयनित युवा अ​ति​​थि, अ​धिकारी व ​शिक्षको के साथ। स्रोत
बुलंदशहर। जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से डीएवी पीजी कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल ने किया। रोजगार पाने की उम्मीद लेकर पहुंचे 1506 अभ्यर्थियों में से 1012 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया। इनमें से 320 चयनित युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
विज्ञापन

जिला सेवा योजन अधिकारी अपूर्वा दुबे ने बताया कि रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी की।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। वह संबंधित कंपनी में जाकर आगामी प्रक्रिया पूरी करेंगे। रोजगार मिलने से युवाओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। चयनित राजेश कुमार ने बताया कि वह काफी समय से रोजगार की तलाश कर रहे थे। अब नौकरी मिलने से उन्हें काम सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रीत कुमार और संजय कुमार ने बताया कि उनका चयन हो गया है और नियुक्ति पत्र भी मिल गए हैं। अब वह संबंधित कंपनियों में ज्वाइन करेंगे। वहीं, पंकज सिंह, सतीश और रामकुमार ने बताया कि उन्हें 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर नौकरी मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed