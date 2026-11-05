रोजगार मेला : एक हजार युवाओं का चयन, 300 को नियुक्ति पत्र

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जिला सेवा योजन अधिकारी अपूर्वा दुबे ने बताया कि रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी की।उन्होंने बताया कि जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। वह संबंधित कंपनी में जाकर आगामी प्रक्रिया पूरी करेंगे। रोजगार मिलने से युवाओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। चयनित राजेश कुमार ने बताया कि वह काफी समय से रोजगार की तलाश कर रहे थे। अब नौकरी मिलने से उन्हें काम सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रीत कुमार और संजय कुमार ने बताया कि उनका चयन हो गया है और नियुक्ति पत्र भी मिल गए हैं। अब वह संबंधित कंपनियों में ज्वाइन करेंगे। वहीं, पंकज सिंह, सतीश और रामकुमार ने बताया कि उन्हें 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर नौकरी मिली है।