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Ghaziabad News: फिल्म देखने गए परिवार के घर से 21 हजार की नकदी, जेवरात चोरी

Wed, 09 Sep 2026 02:04 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:04 AM IST
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jewelry stolen from the home of a family that had gone to watch a movie
लोनी। सादुल्लाबाद के सुंदर विहार निवासी पूजा कुमारी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और लाखों रुपये के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य फिल्म देखने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर जल्द कार्रवाई कर चोरी का खुलासा करने की मांग की है। पूजा कुमारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह छह सितंबर की रात करीब 9:30 बजे परिवार के साथ शाहदरा में फिल्म देखने गई थीं। फिल्म देखने के बाद परिवार सात सितंबर की सुबह करीब 3:30 बजे घर वापस पहुंचा। घर पहुंचने पर मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अनहोनी की आशंका पर परिवार के लोग अंदर गए तो घर का पूरा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि चोर घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और करीब 21 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गए।
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एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर अंकुर विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है
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