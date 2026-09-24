Ghaziabad News: घर से लाखों के जेवर और नकदी चोरी, घरेलू सहायिका पर शक
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:43 AM IST
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कौशांबी। कौशांबी के गोमुख अपार्टमेंट में एक घर से लाखों के जेवर और नकदी चोरी हो गए। आरोप घरेलू सहायिका पर लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित अजय राणा और उनकी पत्नी शैली राणा 13 सितंबर को अपने गांव दाहा दिल्ली से वापस घर आए थे। उन्होंने 19 सितंबर को अपने घर में अलमीरा देखी तो चोरी का पता चला। चोरों ने घर से लगभग दो तोले की दो सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी और एक सोने की कान की बाली चुरा ली। इसके साथ ही 15 हजार से 20 हजार रुपये की नकदी भी गायब मिली। अजय राणा ने पुलिस को दी तहरीर में अपनी घरेलू सहायिका पर चोरी का संदेह व्यक्त किया है। घर से लौटने के बाद घरेलू सहायिका भी काम करने नहीं आई है। एसीपी का कहना है कि केस दर्ज करके घरेलू सहायिका की तलाश की जा रही है।
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