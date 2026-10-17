Ghaziabad News: जलनिकासी अवरुद्ध कर रही पुलिया खुलवाने के लिए व्यापारियों की भूख हड़ताल

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भूख हड़ताल पर बैठे व्यापारी हरीश महाजन ने बताया कि व्यापारियों की समस्या को लेकर कई बार नगर निगम, जिलाधिकारी और पार्षद को ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन अब तक भी इस समस्या का निदान नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के निदान के लिए करीब दो साल से हर विभाग में पत्र भेजे जा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होते ही एसएम वर्ल्ड मॉल के आसपास पानी तालाब की तरह जमा हो जाता है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दौरान नाले का गंदा पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच जाता है। इससे दुकानों में रखा सामान खराब हो रहा है और व्यापारियों को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापार मंडल के महामंत्री शैंकी वोहरा ने बताया कि जलभराव के कारण ग्राहकों को भी परेशानी होती है। पानी से भरे रास्तों के कारण ग्राहक दुकानों तक पहुंचने से बचते हैं, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही परेशानी से कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम और स्थानीय पार्षद राहुल शर्मा से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं कराया गया। व्यापारियों ने मांग की कि निगम अधिकारी मौके का निरीक्षण कर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराएं और समस्या का जड़ से निवारण किया जाए।