Ghaziabad News: लोहे की रॉड से किया हमला, पांच पर केस
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:21 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:21 AM IST
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गाजियाबाद। नंदग्राम क्षेत्र के दीनदयालपुरी में कुछ लोगों ने सुभाष के घर में घुसकर लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से जानलेनवा हमला किया। पीड़ित सुभाष ने नंदग्राम थाने में सोमपाल, करण, अर्जुन, राकेश और शिवम के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़ित सुभाष के मुताबिक 19 अगस्त की रात आरोपियों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। आरोप है कि महिला और बच्चों को भी चाेटें आई हैं। उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में थाने ले गई और बाद में वहां से उनको छोड़ दिया गया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि शिकायत के आधार पर 27 अगस्त को केस दर्ज करके जांच की जा रही है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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