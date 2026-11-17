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जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मंगलवार को जिले के सभी बूथों पर मतदाता सूची की प्रारंभिक सूची प्रकाशित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि 10 अप्रैल को जिले में कुल 22,63,513 मतदाता थे। इनमें 12,65,405 पुरुष और 9,97,978 महिलाएं शामिल थीं। 17 नवंबर को जारी प्रारंभिक सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 23,24,748 हो गई है। इनमें 12,93,653 पुरुष और 10,30,964 महिला मतदाता हैं। इस तरह जिले में कुल मतदाताओं की संख्या में सात महीने के दौरान 2.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो साहिबाबाद में सबसे अधिक 22,948 मतदाता बढ़े हैं। इनमें 12,772 महिलाएं और 10,175 पुरुष शामिल हैं। लोनी में 16,295 मतदाता बढ़े हैं। यहां 8,288 पुरुष और 8,007 महिलाएं नई मतदाता सूची में जुड़ी हैं। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में 9,654, मुरादनगर में 7,185 और मोदीनगर में 5,153 मतदाताओं की वृद्धि हुई है।पांच विधानसभा क्षेत्रों में से चार में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक बढ़ी है। केवल लोनी में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से 281 अधिक बढ़ी है।विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की बढ़ोतरीविधानसभा क्षेत्र पुरुष महिला कुल वृद्धिलोनी 8,288 8,007 16,295मुरादनगर 3,099 4,086 7,185साहिबाबाद 10,175 12,772 22,948गाजियाबाद 4,512 5,142 9,654मोदीनगर 2,174 2,979 5,153एक नजर में10 अप्रैल को कुल मतदाता : 22,63,51317 नवंबर को कुल मतदाता : 23,24,748सात महीने में कुल वृद्धि : 61,235महिला मतदाताओं की वृद्धि : 32,986पुरुष मतदाताओं की वृद्धि : 28,248महिला मतदाताओं की वृद्धि पुरुषों से अधिक : 4,738